Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilk karayolu köprüsü, 495 günde tamamlanarak hizmete açıldı. - Son Dakika
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Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilk karayolu köprüsü, 495 günde tamamlanarak hizmete açıldı.

Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilk karayolu köprüsü, 495 günde tamamlanarak hizmete açıldı.
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Kuzey Kore'nin Rason şehri ile Rusya'nın Khasan kasabasını bağlayan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü, iki ülkede eş zamanlı törenle açıldı. Köprü ilk olarak kargo taşımacılığında kullanılacak, yıl ilerleyince yolcu trafiğine açılacak; günlük 300 araç ve 2 bin 323 kişi geçebilecek.

Kuzey Kore'nin Rason şehri ile Rusya'nın Khasan kasabasını birbirine bağlayan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü, resmi törenle hizmete açıldı.

Kuzey Kore'nin Rason şehri ile Rusya'nın Khasan kasabasını birbirine bağlayan ve yapımı 495 günde tamamlanan Tuman Nehri Karayolu Köprüsü iki ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen törenle hizmete açıldı. Kuzey Kore basınında yer alan habere göre resmi adını Rus Kızıl Ordu Subayı "Yakov Noviçenko"dan alan ve ülkeler arasındaki çok yönlü iş birliğinin son örneği olan köprünün açılış törenine Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song ve Rusya Başbakanı Mihail Vladimiroviç Mişustin de görüntülü bağlantı yoluyla katıldı.

"İkili iş birliğine dinamizm katacak önemli bir gelişme"

Kuzey Kore Başbakanı Pak Thae Song yaptığı konuşmada köprünün inşaatını kısa sürede tamamlayan görevlilere teşekkür ederek, "Bu yapının tamamlanması ikili iş birliğine dinamizm katacak önemli bir gelişmedir. Kuzey Kore ve Rusya hükümetleri, bu köprünün inşası yoluyla elde edilen değerli başarılar ve deneyimlere dayanarak ortak kalkınma ve refah yolunda somut başarılar elde edecektir" dedi.

"Tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz"

Rusya Başbakanı Mihail Vladimiroviç Mişustin ise Kuzey Kore ile ulaşım konusunda yapılan iş birliğinin iki ülke liderleri tarafından imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın parçası olduğunu belirterek, "Bu köprünün açılmasıyla tarihi bir olaya tanıklık ediyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya-Kuzey Kore ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine taşındığını vurgulayan Mişustin, ikili ilişkileri daha da geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

İlk karayolu köprüsü

Kuzey Kore ve Rusya'yı birbirine bağlayan ilk karayolu köprüsü, ilk olarak kargo taşımacılığı için kullanılacak, yılın ilerleyen aylarında ise yolcu trafiğine açılacak. Rus resmi haber ajansı TASS'a göre köprüden günlük 300'e kadar araç ve 2 bin 323 kişi geçebilecek.

İki ülke arasında bugüne kadar sadece hava ve demiryolu bağlantıları bulunuyordu.

İnşasına geçtiğimiz yıl başlanmıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024 yılında Pyongyang'da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı. Gelişmenin ardından iki ülke farklı alanlarda iş birliğini güçlendirmişti. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ise Tuman Nehri Karayolu Köprüsü'nün inşaatına başlanmıştı. Köprünün insan etkileşimi, turizm ve mal dolaşımı gibi çeşitli alanlarda karşılıklı iş birliğini güçlendireceği açıklanmıştı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilk karayolu köprüsü, 495 günde tamamlanarak hizmete açıldı. - Son Dakika
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