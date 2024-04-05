Şadi Özdemir Nilüfer Belediye Başkanı olarak göreve başladı

Şadi Özdemir mazbatasını alarak görevine başladı
Bozbey: "Görevimiz Bursalının kör kuruşunu dahi korumak, kollamaktır"
BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nikahevi'nde düzenlenen törenle mazbatasını alarak resmi olarak görevine başladı.
31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından seçilen başkanlar bir bir mazbatalarını alarak görevi devir alıyor. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nikahevi'nde gerçekleştirilen törenle mazbatasını alarak resmen görevine başladı. Özdemir'in mazbata alma törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP milletvekilleri Hasan Öztürk, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve partililer katıldı.
Cuma günü saat 11.00'da görevi eski başkan Turgay Erdem'den devralacağını ifade eden Özdemir, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, "Bana ve ekibime gösterdiğiniz bu destek için çok teşekkür ediyorum. Aldığımız güvenin sorumluluğunu biliyoruz. Nilüfer yüzde 60'ı bize destek verdi, bizde yüzde 100 Nilüfer'lilere hizmet vereceğiz. Eşit ve adil bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceğiz. Belediye başkanlığı, meclis üyeliği bir meslek değildir, burası bir hizmet yeridir bunun farkındayız. 5 yıl boyunca size hizmet etmeye geliyoruz. 5 yılın sonunda kendi mesleklerimize döneceğiz. Biz kamunun, toplumun çıkarlarını düşünmeye devam edeceğiz. Kentin değerlerini kentli ile paylaşacağız. Kentin problemlerini ortadan kaldırmak için el ele verip meclis üyelerimizle, örgütümüzle ve Nilüfer'li paydaşlarımız ile birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Görevimiz Bursalının kör kuruşunu dahi korumak, kollamaktır"
Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Hedefimiz büyük, yapacaklarımız var. Daha mazbatayı almadık, alacağız. Sonrasında nelerin olup bittiğini de kamuoyu ile paylaşacağız. Çünkü biz bu kette tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için yola koyulduk. Hiç kimseye de bunu yedirmeyeceğiz. 20 yılda nelerin yapıldığını ve nelerin yapılmadığını tüm Bursa biliyor. Bunların hepsini Bursa halkı ile paylaşacağız. Seçim dönemi, 5 yılda, 10 yılda ne oldu, bunların hepsini hiç kimse merak etmesin. Bizim işimiz insanları kötülemekten gayrı Bursalının kör kuruşunu dahi korumaktır. İnşallah yarın akşam mazbatayı aldıktan sonra devir teslim töreni olacak. Ama bizim devir teslim Nilüfer Belediyesi'ndeki gibi olmayacak muhtemelen. Biz sadece kendimiz teslim alacağız öyle görünüyor. Önemli değil, onların devir yapmasına gerek yok, Bursalılar devir yaptı" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › Şadi Özdemir Nilüfer Belediye Başkanı olarak göreve başladı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkan Adayı Şadi Özdemir, göreve geldiklerinde Nilüfer'in mahallelerinde kaynaşma ve dayanışmayı artıracaklarını söyledi. Şadi Özdemir, çocuklara yönelik oyun alanlarını da ekoloji ve iklimle ilgili duyarlılıklarını besleyecekleri bir anlayışla kurgulayacaklarını belirtti.
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