Sadullah Gümüş Vezirköprü Başsavcısı Oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 20 Haziran 2025 tarihli yaz kararnamesiyle Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sadullah Gümüş, görevine başladı.

Daha önce Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan Gümüş, Kilis'e atanan Emre Kaya'nın yerine Vezirköprü'de görevi devraldı. Görevine bugün itibarıyla başlayan Başsavcı Gümüş, yaptığı açıklamada, "Vezirköprü gibi köklü ve tarihi bir ilçede görev yapacak olmaktan büyük bir onur duyuyorum" dedi.

Evli olan Sadullah Gümüş, aslen Tokatlı. - SAMSUN