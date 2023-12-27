 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, beraberindeki heyetle birlikte Safranbolu Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Başkan Köse, esnaflarla görüşerek talep ve görüşlerini aldı ve duvar ve masa takvimi dağıttı. Esnaflar, ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Köse'ye teşekkür ettiler.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı
27.12.2023 - 13:03,
Abone Ol

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnaflarla bir araya gelip yeni yıllarını kutlayarak hediye takdiminde bulundu.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse beraberinde Başkan Yardımcısı Halil Bakkal, Meclis Üyesi Kemal Akgül, Kültür, Sosyal İşler Müdürü Bahadır Acar ve Kültür Müdürlüğü personelleri ile birlikte Safranbolu Sanayi Sitesi'ndeki esnafları ziyaret etti. Esnaflarla tek tek görüşen Başkan Köse, talep ve görüşlerini aldı. Esnafların yeni yılını kutlayan Başkan Köse, duvar ve masa takvimi dağıtımı yaptı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren esnaflar Başkan Köse'ye teşekkür ettiler. - KARABÜK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Safranbolu Sanayi Sitesi, Bahadır Acar, Safranbolu, Elif Köse, Kültür, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı - Son Dakika


13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11
Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47
Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:52
Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49
Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:49
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı

Son Dakika
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki 71 hedefe hava harekatı düzenlendi, 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklif aldığını ve Dubai'ye gideceğini söyledi
13:11 Nijerya'da petrol çalmaya çalışan gençler boru hattını patlattı! 20 kişi yaşamını yitirdi
12:47 Sakatlığı süren Galatasaraylı Davinson Sanchez, Süper Kupa maçında yok
11:53 İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan çok konuşulacak çıkış: Benimle olmak yürek ister
11:49 Fatih Terim, Yunanistan'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı
11:52 Diyarbakır'da otobüs şoförü, tartıştığı muavini ezerek öldürdü
11:49 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! FETÖ firarileri Cezayir'de tutuklandı
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023'te en çok haber olan büyükşehir belediye başkanları! İlk 5'te AK Parti'den iki isim var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 13:52:19. #1.13#
SON DAKİKA: Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, esnafları ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement