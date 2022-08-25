Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor - Son Dakika
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Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor

25.08.2022 16:55
Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor

Safranbolu Belediyesi’nin düzenlediği “En Güzel Bahçe”, “En Güzel Balkon” ve “En Güzel Vitrin” yarışmalarının başvuruları yarın sona eriyor. İlçede yaşayan tüm yurttaşların başvurabileceği yarışma ile kentin estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Safranbolu Belediyesi'nin düzenlediği "En Güzel Bahçe", "En Güzel Balkon" ve "En Güzel Vitrin" yarışmalarının başvuruları yarın sona eriyor. İlçede yaşayan tüm yurttaşların başvurabileceği yarışma ile kentin estetiğine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Safranbolu Belediyesi'nin 'en güzel bahçe, balkon ve vitrin' olmak üzere 3 kategoride düzenlediği yarışma için yarın saat 17.30'da kadar başvuru yapılabilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından değerlendirmeye girecek balkon, bahçe ve vitrinlerin dereceleri 5 Eylül'de açıklanacak. Ödül töreni ise 10 Eylül'de yapılacak. Törende, her kategoride ilk 3'e giren yarışmacılara ödülleri verilecek, tüm katılımcılara sertifikaları takdim edilecek. İlk 10'a girenlere ise çeşitli hediyeler verilecek.

Yarışmaya başvuruda bulunmak isteyenler, Halk Masalarını ziyaret edebilecek.

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Kaynak: ANKA

Safranbolu, Eylül, Bahçe, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu Belediyesi'nin 'En Güzel Balkon, Bahçe ve Vitrin' Yarışması İçin Başvurular Yarın Sona Eriyor - Son Dakika
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