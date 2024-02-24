Safranbolu'da başlatılan bağcılık eğitim kursu yoğun ilgi gördü - Son Dakika
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Safranbolu'da başlatılan bağcılık eğitim kursu yoğun ilgi gördü

Safranbolu\'da başlatılan bağcılık eğitim kursu yoğun ilgi gördü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üreten bir toplum anlayışıyla başlatılan bağcılık eğitim kursu yoğun katılımla başladı. Safranbolu Belediyesi tarafından düzenlenen kursun ilk gününde toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadele eğitimleri verildi.

24.02.2024 13:29  Güncelleme: 13:33
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde üreten bir toplum anlayışıyla başlatılan bağcılık eğitim kursu yoğun katılımla başladı.

Safranbolu Belediyesi üreticilere yönelik kurslarını sürdürmeye devam ediyor. Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde verilen bağcılık kursu bugün itibariyle başladı. 100 vatandaşın katılım sağladığı kursun ilk gününde Ziraat Mühendisi Pınar Uslu tarafından üreticilere toprak çeşidi, üzüm çeşidi seçimi, budama, sulama, gübreleme, hastalık ve zararlarla mücadele eğitimleri verildi. Yaklaşık 1.5 ay sürmesi beklenen eğitimler için ulaşım belediye tarafından sağlanıyor.

Kursa katılan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kursiyerlere eğitimlerinin hayırlı olmasını diledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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