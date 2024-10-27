Safranbolu\'da Hafta Sonu Turist Yoğunluğu

Yerel

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hafta sonu yoğunluk yaşandı.

Havanın güneşli olmasını fırsat bilerek tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu ilçesine gelen yerli ve yabancı turistler, Arnavut kaldırımlarda dolaşarak müze ve konakları gezdi. Hıdırlık Tepesi'nde şehir manzarasını seyreden ziyaretçiler, kafe ve restoranlarda yöresel lezzetleri de tattı. Lokum ve hediyelik eşya dükkanlarından alışveriş yapan ziyaretçiler, esnafın yüzünü güldürdü. - KARABÜK