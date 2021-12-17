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Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı

17.12.2021 18:11

Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldıKARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü kapsamında kütüphane ve kitap fuarı açılışı yapıldı.

Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı

KARABÜK Karabük'ün Safranbolu ilçesinin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne dahil oluşunun 27. yıl dönümü kapsamında kütüphane ve kitap fuarı açılışı yapıldı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen açılışa, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu Belediye eski Başkanı Kızıltan Ulukavak, Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin, CHP Karabük İl Başkanı Abdullah Çakır, CHP Safranbolu İlçe Başkanı Bahtiyar Acar, ADD Safranbolu Şube Başkanı İsmet Saraçoğlu, yazarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açılan kütüphanenin yeni nesil kütüphane olduğunu bütün vatandaşların faydalanabileceğini aktardı.

Kütüphanenin özel iki odasının olduğunu belirten Köse, "Bu odalardan bir tanesi, Kızıltan Ulukavak'ın geçmişten bu güne birikimi olan kitaplardan, bilgi ve belgelerden oluşan bir oda, ikincisi ise bizlere arşivini bağışlayan Aytekin Aytekin'in odası. İkisi de çok büyük emek vererek hazırladılar odaları. Her iki değerli insanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kültür ve medeniyetin temelinin eğitim ve öğretim olduğunu kaydeden Başkan Elif Köse, "Onun da temeli tabi ki kitaplar. Teknoloji ilerledikçe kitaplardan o kadar uzaklaşmaya başladık ki, yeniden kitap okumayı hatırlamak, yeniden kitaplarla haşır neşir olmak için böyle bir fuar düzenledik. Fuarımızın bir özelliği de Safranbolu'muzun ilk kitap fuarı olması. İnşallah bu tür etkinlikleri sık sık yapacağız. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ise tarihi Safranbolu'nun aynı zamanda bir kültür kenti olduğunu, bu nedenle böylesi etkinliklerin çok daha fazla yapılması gerektiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kaymakam Türköz ve Başkan Köse kitap fuarı ile kütüphanenin açılışını yaptı.

Program protokol üyeleri ile vatandaşların kütüphaneyi gezmesiyle sona erdi.

Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı
Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı
Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı
Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı

UNESCO Dünya Miras Listesi, Safranbolu, Karabük, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Safranbolu'da kitap fuarı ile kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika


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