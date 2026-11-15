Safranbolu'da şanzıman ustası Ergün, kış bakımı ihmaline karşı hasar konusunda uyardı - Son Dakika
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Safranbolu'da şanzıman ustası Ergün, kış bakımı ihmaline karşı hasar konusunda uyardı

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Safranbolu\'da şanzıman ustası Ergün, kış bakımı ihmaline karşı hasar konusunda uyardı
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Safranbolu'da otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, araç sahiplerini kış bakımına çağırdı. Ergün, antifriz ve akü ölçümü ile lastik, motor yağı ve soğutma kontrolü yapılmasını, zayıf akünün şanzıman kartını yakabileceğini ve yağın 60 bin kilometrede değişmesi gerektiğini belirtti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şanzıman ustası, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte araç sahiplerini kış bakımı konusunda uyardı.

Safranbolu'daki Ergünler Oto Servisinde çalışan otomatik şanzıman ustası Emirhan Ergün, araçların kış şartlarına hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, sürücülerin muhtemel arızaların önüne geçmek ve güvenli bir sürüş sağlamak için araçlarının bakımını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Ergün, özellikle antifriz ile akü ölçümlerinin yapılarak lastik, motor yağı ve soğutma sistemi gibi önemli noktaların kontrol edilmesinin kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebileceğini ifade etti.

Akünün zayıf olması otomatik şanzımanlı araçlarda şanzıman kartının yanmasına neden olabildiğini aktaran Ergün, kışın araçların periyodik bakımlarının kesinlikle yapılması gerektiğini aktardı.

Ergün, bu bakımların yapılmadığı takdirde yüksek maliyetli zararların ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Şanzıman yağının 60 bin kilometrede bir değişmesi gerektiğini kaydeden Ergün, eskiyen yağın da şanzımana zararı olduğunu vurguladı.

Kaynak: İHA
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