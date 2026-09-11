Safranbolu'da Yazıköy Üzüm Günü düzenlendi, coğrafi işaretli sirke tanıtıldı - Son Dakika
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Safranbolu'da Yazıköy Üzüm Günü düzenlendi, coğrafi işaretli sirke tanıtıldı

Safranbolu\'da Yazıköy Üzüm Günü düzenlendi, coğrafi işaretli sirke tanıtıldı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tescilli Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin tanıtımı için Yazıköy Üzüm Günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yörede yetiştirilen üzümler ve üzümden elde edilen tarım ürünleri tanıtıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tescilli Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin tanıtımı için "Yazıköy Üzüm Günü" etkinliği düzenlendi.

Yazıköy Köyü Meydanı'ndaki etkinlikte, yörede yetiştirilen üzümler ile üzümden elde edilen tarım ürünleri tanıtıldı.

"Bağdan Sofraya, Geçmişten Geleceğe" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, Yazıköy'ün tarımsal ve kültürel değerlerinin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Etkinlikte vatandaşlar bir araya gelirken, Safranbolu'nun tarımsal üretim potansiyeli ve yöresel ürünleri de ön plana çıkarıldı.

Etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı Hayrettin Baskın, Yazıköy Üzüm Günü'nün ilçede üretilen üzümlerin, coğrafi işaret tescilli Safranbolu Çavuş Üzümü'nün, üzüm sirkesinin ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti.

Baskın, etkinliğin oluşturacağı uygun zeminle tarımsal üretimin hem nitelik hem de nicelik açısından daha ileri bir noktaya taşınacağına inandığını ifade etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Safranbolu denildiğinde akla öncelikle tarihi konaklar, kültür turizmi ve lokumun geldiğini belirterek, ilçenin bunlardan çok daha fazla değere sahip olduğunu söyledi.

Köse, Safranbolu'nun farklı değerlerini ortaya çıkarmaya ve bunları tanıtmaya çalıştıklarını dile getirerek, tarım ürünlerinin de ilçenin önemli değerleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Safranbolu Çavuş Üzümü'nün coğrafi işaretli ürün olduğunu hatırlatan Köse, üzümün ilçenin tarımsal zenginliklerinden biri olduğunu ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder ise Karabük'te 760 dekar bağ alanı bulunduğunu, bunun 370 dekarının Safranbolu'da yer aldığını bildirdi.

Safranbolu'daki bağ alanlarının 109 dekarının Yazıköy'de bulunduğunu aktaran Önder, Safranbolu Çavuş Üzümü'nün 2022 yılında coğrafi işaret tescili aldığını, Yazıköy Üzüm Sirkesi'nin de 2026 yılında coğrafi işaretle tescillenerek bu başarının taçlandırıldığını söyledi.

Önder, yöredeki üzüm üretiminin ve üzümden elde edilen ürünlerin tanıtılmasının üretime de katkı sağlayacağını belirtti.

Üretici Ahmet Karakulluk'un sirke evinin gezilmesiyle etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Safranbolu'da Yazıköy Üzüm Günü düzenlendi, coğrafi işaretli sirke tanıtıldı - Son Dakika

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