Sağlık Bakanlığı'nın REDES tanıtımı Erzurum'da çevre illerin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sağlık Bakanlığı'nın REDES tanıtımı Erzurum'da çevre illerin katılımıyla yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanlığı\'nın REDES tanıtımı Erzurum\'da çevre illerin katılımıyla yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca geliştirilen REDES, Erzurum'da tanıtıldı. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğindeki toplantıya çevre illerin sağlık müdürleri ve yöneticileri katıldı; sistemin denetim süreçlerini daha etkin ve şeffaf yürütmesi hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen ve denetim süreçlerinde verimlilik ile şeffaflığın artırılmasını hedefleyen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) için Erzurum'da Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen programa; Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan ve Kars il sağlık müdürleri ile sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakanlık müfettişleri ve sağlık uzmanları tarafından REDES'in işleyişi, uygulama esasları ve denetim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Risk odaklı bir denetim anlayışını esas alan sistemin, sağlık hizmetlerinde denetim süreçlerinin daha etkin, planlı ve şeffaf şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program, sistemin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ve katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Sağlık BakanlığıErzurumGüncelSağlıkYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum sonrası Halk TV’de dualar edildi, oyun havaları çalındı Kayyum sonrası Halk TV'de dualar edildi, oyun havaları çalındı
Halk TV’ye kayyum sonrası gündem olan görüntü CHP’den açıklama var Halk TV'ye kayyum sonrası gündem olan görüntü! CHP'den açıklama var
Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor Teklif verildi Dört meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor! Teklif verildi
İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı İmamoğlu, 4 gün sürecek savunmasının ilk gününde aylık gelirini açıkladı
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini akıllara getiren görüntü
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
15:17
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
15:16
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
15:15
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 yıllık ertelemenin bedeli 50 bin lirayı aşabilir
14:12
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
13:41
Maç bitti ama gitmediler Barcelona’dan Galatasaray’a sürpriz ziyaret
Maç bitti ama gitmediler! Barcelona'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret
13:08
Tokat’ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme İlk bulgular farklı çıktı
Tokat'ta 5 bin kişiyi hastanelik eden salgında şaşırtan gelişme! İlk bulgular farklı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 15:29:08. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı'nın REDES tanıtımı Erzurum'da çevre illerin katılımıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei