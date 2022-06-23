Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda - Son Dakika
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Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda

23.06.2022 10:41
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrılan Çiğdem Zeren, ekibi ve personel ile vedalaştı.

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle ayrılan Çiğdem Zeren, ekibi ve personel ile vedalaştı.

Çiğdem Zeren için Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Orhan Akay, Destek ve Kalite Hizmetleri Müdürü Mutlu Gergin, Başhekim Yardımcıları ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcılarının katıldığı veda programı düzenlendi.

Programda, Hastane Başhekimi Dr. Öğrt. Üyesi Sertaş Erarslan, Çiğdem Zeren'e hastaneye vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Zeren'e veda - Son Dakika

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