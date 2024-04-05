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Sağlık çalışanlarına yönelik 'moral ve motivasyon' etkinliği

MERSİN - Mersin Şehir Hastanesi personeline yönelik moral ve motivasyon amaçlı söyleşi düzenlendi.

Hatice Buko'nun yönetiminde hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen "Ruhun İyileşmesi Üzerine Bir Sohbet" başlıklı söyleşide, Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıklarından Uz. Dr. Neslihan Çağlar ile Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalından Doç. Dr. Hasan Telli, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Uz. Dr. Çağlar, 1,5 yılı Mersin Şehir Hastanesi olmak üzere 17 yıllık mesleki tecrübesinin olduğunu söyledi. Ruhun öneminden bahseden Çağlar, "Kişinin aslında sağlıklı duygularının ne olması gerektiğini öğrenmesi gerekir. Yakınını kaybeden ya da çok sevdiği bir insandan ayrılan kişi ne hisseder? Mutsuzluk, üzüntü, isteksizlik. Peki biz bu sürece ne diyoruz? Aslında yas diyoruz. Peki depresyonla ne farkı var? Şöyle bakınca o kadar çok benzeşik iki durum. Ama biz bunlardan birine sağlıklı, diğerine sağlıksız diyoruz. Neden, çünkü biri insanın yaşayarak o kötü duyguları atlatacağı dönem, diğeri ise artık hastalık boyutuna gelmiş patolojik bir dönem" dedi.

Ruh sağlığını korumanın önemine dikkat çeken Çağlar, "Beden bağışıklığını güçlendirmek için nasıl sürekli spor yapıyoruz, düzenli besleniyoruz, uyku düzenimizi önemsiyoruz. Aslında ruhsal bağışıklığımızı da güçlendirmek için bunları yapmalıyız" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Telli'nin de konuştuğu programda ney dinletisi gerçekleştirildi.