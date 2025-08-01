Sağlık-Sen'den Toplu Sözleşme Mücadelesi - Son Dakika
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Sağlık-Sen'den Toplu Sözleşme Mücadelesi

Sağlık-Sen\'den Toplu Sözleşme Mücadelesi
01.08.2025 16:17
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Mahmut Faruk Doğan, sağlık çalışanlarının hakları için toplu sözleşme mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Hekimin yoğun bakımda ıslatmış olduğu o formanın hakkını almak için hekimin, hemşirenin poliklinikte bir bebeği muayene ederkenki o hassasiyeti nasıl yaklaşıyorsa biz de burada aynı hassasiyetle toplu sözleşme masasında onların hakkı için mücadele edeceğiz" dedi.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan 11 iş kolundaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8'inci dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde süreç 28 Temmuz'da yapılan toplantı ile başlamıştı. Bu çerçevede 1 Ağustos tarihi itibarıyla Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri Kolu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Toplu ve Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Toplu Sözleşme tekliflerinin ön müzakeresi gerçekleştirildi. Görüşmelerde 850 binden fazla sağlık ve sosyal hizmet çalışanını temsil eden Sağlık-Sen, talep ettiği 77 madde için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda yer aldı. Toplantıda sağlık ve sosyal hizmet kolu teklifleri tek tartışılarak, tasnif edildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, "Bugün toplantıda tasnif müzakereleri yapıldı. Tasnif müzakeresi neydi? Hizmet kolunun içine giren genel tüm devlet memurlarını kapsayan veya toplu sözleşme içerisinde girmemesi gereken maddeler olarak tasnif edildi. 850 bin sağlık ve sosyal hizmet çalışanı, bunların arasında 250 bin hekim, 450 bini aşkın ebe, hemşire ve bütün sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının hakları için bir mücadele masasına oturduk" ifadelerini kullandı.

"Bütün sağlık çalışanlarının hakkını aramak için mücadeleyi birlikte yürüteceğiz"

Toplantının masadaki ilk mücadeleleri olduğuna dikkati çeken Doğan, "Hekimin, hemşirenin, bütün çalışanların, paramediğin, ATT'nin hakkını aramak için mücadeleyi sağ olsun genel merkez olarak şube başkanlarımız, teşkilatımızla hep birlikte yürüteceğiz. Önümüzdeki günlerde süreç devam edecek. Bu süreçte yine hem bakanlık Kamu İşveren Heyeti ile hem de sendikalarla müzakereler devam edecek. İnşallah biz elimizden geleni ne kadar fazla yapabilirsek onu yapmak için gayret edeceğiz" diye konuştu.

"Sürece çok ciddi şekilde çalıştık"

Bu sürecin 2 yılda bir geldiğini belirten Doğan, "Bu süreci çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bizim bu süreçte 10 aylık bir çalışmamız var. Bu sürece gelmeden önce çalıştaylarımızla anketlerimizle, şube başkanlarımızın yaptığı çalışmalarla, temsilcilerimizin yaptığı çalışmalarla, yönetim kurulumuzun yaptığı çalışmalarla çok ciddi bir şekilde çalıştık" şeklinde konuştu.

"Hekimin yoğun bakımda ıslatmış olduğu o formanın hakkını almak için mücadele edeceğiz"

Doğan, sağlık çalışanlarının hakkını almak için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "İnşallah burada hekimin yoğun bakımda ıslatmış olduğu o formanın hakkını almak için hekimin, hemşirenin poliklinikte bir bebeği muayene ederken o hassasiyeti nasıl yaklaşıyorsa biz de burada aynı hassasiyetle toplu sözleşme masasında onların hakkı için mücadele edeceğiz. Zaten geçmiş dönemlerdeki kazanımlarımız ortada. Bu dönemde de Sağlık-Sen olarak elimizden gelen mücadelenin hepsini gerçekleştireceğiz. Bu süreçte de her şeyi içeride ne oluyorsa kamuoyuyla, çalışanlarla paylaşacağız. Şeffaf bir şekilde teşkilatımızla paylaşarak bu süreci değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.

Toplantıya, Sağlık-Sen adına Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Genel Başkan Yardımcıları Sinan Kuluöztürk, Yasin Barutcu, Mustafa Irgatoğlu, Abdullah Duman, Sağlık-Sen hukuk danışmanları, mevzuat uzmanları ile Kamu İşveren Heyeti temsilcileri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Faruk Doğan, Politika, Sendika, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sağlık-Sen'den Toplu Sözleşme Mücadelesi - Son Dakika

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