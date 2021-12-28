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Sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlardan yoğun ilgi - Son Dakika

Sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlardan yoğun ilgi

28.12.2021 17:26
Sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlardan yoğun ilgi

Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bafra Belediyesi tarafından hayata geçirilen sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Bafra Belediyesi'nin sağlıklı yaşam etkinliği kapsamında step, aerobik ve plates dersleri veriliyor. Uzman antrenörler tarafından uygulanan sağlıklı yaşam etkinliğinden faydalanan kadın sayısı 100'ün üzerine çıktı. Ücretsiz olan etkinliğe katılım kayıtları devam ediyor.

Sağlıklı bir yaşam için son derece modern ekipmanlar ve deneyimli antrenörler Özgür Kara ve Dilşad Hızarcı eşliğinde gerçekleştirilen aktivitelere katılan Bafralı kadınlar sunulan hizmetten oldukça mutlu olduğunu dile getirdiler. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10.00-11.00, 12.00-13.00 ve 13.00-14.00 saatleri arasında gruplar halinde verilen sağlıklı yaşam dersleri, eski kapalı spor salonunda gerçekleşiyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Kadınlara yönelik sağlıklı yaşam etkinliklerimize gösterilen ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Onlardan gelen talepler üzerine benzer etkinlikleri her yıl hayata geçirmek için gayret sarf ediyoruz. Bu yıl da dikkat çekici bir katılım var. Görevli arkadaşlarımız gelen yeni talepleri de değerlendiriyor" dedi. - SAMSUN

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Bafra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sağlıklı yaşam etkinliğine kadınlardan yoğun ilgi - Son Dakika


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