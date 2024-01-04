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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Esnafla Buluştu - Son Dakika
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Esnafla Buluştu

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2024 yılında da esnafla bir araya gelerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Tahmazoğlu, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyerek, ilçenin gelişmesinde esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaptı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Esnafla Buluştu
04.01.2024 - 14:05,  Güncelleme: 14:08
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da esnafla bir araya gelerek bol kazanç ve hayırlı işler temennisinde bulundu.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen ve esnaf ziyareti yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Mecidiye Han'daki kitapçıları ve Şahinbey Oto Sanayi Sitesindeki esnafla bir araya gelerek sohbet etti.

"Esnafımızı önemsiyoruz"

Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, "Cazibesi her geçen gün artan ilçemizi yönetirken esnafımız ve vatandaşımızla yaptığımız istişareleri kıymetli buluyoruz. Ziyaretlerimizde ilçemizdeki gelişmeleri, belediyemizin hizmetlerini ve projelerimizi esnafımızla paylaşıyor, taleplerini dinliyoruz. Yaptığımız çalışmaları da yine halkımızın ve esnafımızın taleplerine göre gerçekleştiriyoruz. Fikir alışverişinde bulunarak, daha yaşanabilir bir Şahinbey için çalışıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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