Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin aşevinde önlüğünü takıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle yemek yaptı.
Sabahın erken saatinde Şahinbey Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'ndeki aşevinde ocağın başına geçen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle yemek yapıp, daha sonra tek tek evleri dolaşarak dağıtımını gerçekleştirdi.
"Vatandaşlarımızın yanındayız"
Her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemizim Güneş Mahallesi'ndeki AŞ evinde pişen yemeklerimiz modern el değmeden paketleme makinalarında paketlenerek soğumadan teslim edileceği adreslere götürülüyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da vatandaşlarımızın yanındayız. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için hazırladığımız yemekleri onların evlerine götürerek onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve onlar için mutfağa girerek yemek hazırladık. Yemekler hazırlandıktan sonra onların evlerine misafir olduk. Bugün olduğu gibi yarında evinde yemek yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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