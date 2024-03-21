Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıttı

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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi'nin aşevinde önlüğünü takıp, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle yemek yaptı.

Sabahın erken saatinde Şahinbey Belediyesi'nin Güneş Mahallesi'ndeki aşevinde ocağın başına geçen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kendi elleriyle yemek yapıp, daha sonra tek tek evleri dolaşarak dağıtımını gerçekleştirdi.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Her zaman olduğu gibi vatandaşın yanında olduklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyemizim Güneş Mahallesi'ndeki AŞ evinde pişen yemeklerimiz modern el değmeden paketleme makinalarında paketlenerek soğumadan teslim edileceği adreslere götürülüyor. Her zaman olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da vatandaşlarımızın yanındayız. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız için hazırladığımız yemekleri onların evlerine götürerek onların yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Ramazan Ayı'nda da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık ve onlar için mutfağa girerek yemek hazırladık. Yemekler hazırlandıktan sonra onların evlerine misafir olduk. Bugün olduğu gibi yarında evinde yemek yapamayan yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP