Tahmazoğlu: "Miraç Gecesi en anlamlı gecelerden birisidir"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Gecesi dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan Miraç'ın insanlık alemi için birçok mesajla dolu olduğunu söyledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu Miraç Gecesi'ni Şahinbey Millet Cami'nde kutlanacağını ifade ederek tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu mesajında, "Miraç gecesi, sevgili Peygamberimizin, bir gece Mescid-i Haram'dan, Yüce Allah'ın ayetlerinin gösterilmesi için, çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, oradan da zaman ve mekan unsurlarının aşıldığı bir makama ulaştırılması olayının cereyan ettiği gecedir. Bu geceler, kendimizi ve yaptıklarımızı bir kez daha gözden geçirmek ve sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından bir fırsat olarak düşünülmelidir. Dolayısıyla, Miraç Gecesi de bu anlayışla değerlendirilmeli, anlam ve ruhuna uygun olarak, toplumsal huzur ve barışı sağlamaya yönelik gayretler sürekli artırılmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle; tüm vatandaşlarımızın Miraç Gecesini tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığın huzur ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Şahinbey Belediyesi'nden özel program

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Miraç Gecesi dolayısıyla vatandaşları Şahinbey Millet Camii'nde düzenlenecek programa davet etti.

Miraç Gecesi'nin manevi iklimini hep birlikte yaşamak istediklerini belirten Başkan Mehmet Tahmazoğlu, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğini ifade ederek, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Miraç mucizesini idrak ettiğimiz bu mübarek gecede, hemşehrilerimizle birlikte dualar edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızı Miraç Gecesi'nde saat 18: 00'da Şahinbey Millet Camii'nde düzenleyeceğimiz programa davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP