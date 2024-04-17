Şahinbey Belediye Başkanı Turizm Haftası'nda turizmin önemini vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediye Başkanı Turizm Haftası'nda turizmin önemini vurguladı

Şahinbey Belediye Başkanı Turizm Haftası\'nda turizmin önemini vurguladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda turizmin ülke ve il tanıtımında önemli bir rol oynadığını belirtti.

17.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmakta olan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ekonomimizin bacasız sanayisi durumundaki turizm sektörü sayesinde ülkemizin dolayısıyla da ilimizin dünyaya tanıtımında çok önemli mesafeler alınmış ve alınmaya devam etmektedir" dedi.

Ülkenin kalkınmasında önemli bir yer tutan, insanların sosyal ve kültürel hayatını etkileyen turizmin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "İlimizin kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması her bireyin görevi olduğu gibi yerel yönetimlerin de görevi olmalıdır. Belediye olarak toplumda turizm bilincini geliştirmek, iç ve dış turizmi canlandırmak, halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kültürel mirasımıza sahip çıkarak her türlü çalışmaya destek veriyoruz. Gaziantep'in tarihini ve kültürel dokusunu gün yüzüne çıkarmak için büyük önem teşkil eden ve Gaziantep'in simgesi olduğu gibi büyük kısmını Şahinbey ilçe sınırları içerisinde yer alan, yok olmaya yüz tutmuş tarihi antep evlerini turizme kazandırmak için sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirdik. Bu çerçeve de Şıh Meydanı, Mecidiye Han, Pişirici Kasteli Gümrük Hanı, Bostancı Mektebi ve Savaş Müzesi gibi tarihi alanları restore ederek şehrimizin turizmine katkıda bulunduk. Bunların yanı sıra 12 bin 121 km'lik sokak sağlıklaştırma çalışması yaparak Gaziantep tarihini günümüze taşıdık " diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Turizm Haftası, Şahinbey, Yerel Haberler, Belediye, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediye Başkanı Turizm Haftası'nda turizmin önemini vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediye Başkanı Turizm Haftası'nda turizmin önemini vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement