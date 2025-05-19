Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Bayramı\'nı Coşkuyla Kutladı

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği birçok etkinlikle dolu dolu kutladı.

Şahinbey Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediği spor etkinlikleri ile kutladı. Şahinbey Belediyesi'nin düzenlediği Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, Atletizm, Satranç, Bocce, Dart, Masa ve Ayak Tenisi, turnuvalara katılan sporcular etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Gençler bizim göz bebeğimiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın Şahinbey'de coşku ile kutlandığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı düzenlediğimiz sportif etkinliklerle coşkuyla kutladık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Şahinbey Belediyesi olarak her zaman onların yanında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP