Şahinbey Belediyesi Anneler Günü\'nde Özel Hediyeler Dağıtacak

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından düzenlediği etkinlikle Anneler Günü'nde annelere özel hediyeler vereceğini açıkladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Anneler Günü'nde annelere özel 5 adet 2'li kahve makinası, 3 adet robot süpürge, 4 adet dikey şarjlı süpürge, 3 adet hamur yoğurma makinası, 10 adet elektrikli cezve, 3 adet saç kurutma ve şekillendirme seti hediye edeceğinin müjdesini verdi. Düzenlenecek etkinlikte yapılan yorumlar arasından kurayla belirlenecek olan isimler hediyeleri almaya hak kazanacak.

"Hayatımızın en kıymetlileri"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, anneler için Anneler Günü'ne özel bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Hayatımızın en kıymetli varlıkları olan annelerimiz için ne yapsak azdır. Onların değerini bir gün değil, her gün hatırlamalıyız. Annelerimiz bizim baş tacımız. Onların sevgisi, fedakarlığı ve emeği dünyada hiçbir şeyle ölçülemez. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak, bu özel günde onların yanında olduğumuzu göstermek, küçük de olsa yüzlerinde bir tebessüm oluşturmak istedik. Her biri büyük bir özveriyle ailesine, çocuklarına emek veren annelerimizin bu güzel günde kendilerini özel hissetmelerini istiyoruz. Bu nedenle kendileri için hazırladığımız hediyeleri kurayla hediye edeceğiz" dedi.

Hediyeler, Şahinbey Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenecek etkinlik ile sahiplerini bulacak. Vatandaşlar, kampanyaya katılmak için belediyenin duyurularını takip ederek başvurularını yapabilecek.

Şahinbey halkı, bu güzel sürprizi memnuniyetle karşılarken, sosyal medya üzerinden Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür mesajları yağdı. Bu tür anlamlı etkinliklerle hem sosyal dayanışmanın arttığını hem de belediyenin vatandaşla olan güçlü bağının pekiştiğini belirten vatandaşlar, "Başkanımız her zaman bizimle. Bu jest çok güzel ve incelikli. Allah razı olsun" şeklinde görüş belirttiler. - GAZİANTEP