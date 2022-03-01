Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

01.03.2022 16:32
Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 9 maddenin 4'ü İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 5'i Plan Bütçe Komisyonu'na havale havale edildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Mart ayı 2. oturum toplantısını 4 Mart 2022 Cuma günü saat 16.00'da yapmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı
Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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