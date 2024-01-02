 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun başkanlığında, 2024 yılının ilk meclis toplantısının birinci oturumu gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis tutanak özetlerinin oylanması ve gündeme alınan maddelerin komisyonlara havale edilmesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, 2024 yılı Denetim Komisyonu üyeleri seçildi ve ikinci oturumun tarihi belirlendi.

Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
02.01.2024 - 15:57,
Abone Ol

2024 yılının ilk meclis toplantısının birinci oturumu Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında gerçekleştirildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 16 maddenin 7'si İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, 6'sı Plan Bütçe Komisyonuna, 1 madde hem Plan Bütçe Komisyonuna hem de Kırsal Kalkınma Komisyonuna havale edilirken, 1 madde ise Teklif Karar olarak gündeme alındı. Gündem dışı 1 madde ise oy birliği ile gündeme alınarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi.

Denetim komisyonu seçildi

Belediye Kanununun 25. Maddesi gereğince Şahinbey Belediyesinin, 2024 yılı Denetim Komisyon üyeliği seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından Hilmi Öztürk, İsrafil Yeşiltaş, Özkan Alpaslan, İbrahim Halil Yayla, Yılmaz Kireç Denetim Komisyon Üyeliğine seçildi.

Şahinbey Belediye Meclisi Ocak ayı 2. oturum toplantısını 05 Ocak 2024 Cuma günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şahinbey Belediyesi, Meclis Başkanı, Şahinbey, Belediye, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti

Son Dakika
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 17:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Başkanlığında 2024 Yılının İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement