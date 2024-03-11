Şahinbey Belediyesi'nden bağlama kursu - Son Dakika
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Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden bağlama kursu

Şahinbey Belediyesi\'nden bağlama kursu

Şahinbey Belediyesi, Kurbanbaba Gençlik Merkezi'nde düzenlediği bağlama kursuyla vatandaşlara sanat ve müzik eğitimi imkanı sunuyor.

11.03.2024 17:48  Güncelleme: 17:54
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Şahinbey tesislerinde bağlama çalmayı öğreniyorlar

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yaştan vatandaşa yönelik sanat, spor ve meslek edindirme kursları düzenlemeye devam ediyor.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ne kızı Hazal Karataş ile birlikte bağlama kursuna gelen Yasemin Karataş, bağlama çalmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek verilen imkanlardan dolayı Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

"Bizim için önemli imkanlar"

Şahinbey Belediyesi'nin bağlama kursunda kızıyla birlikte bağlama çalmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Yasemin Karataş, "Kızım önerisiyle bağlama kursuna başladım. O da bağlama kursuna geliyordu. Ben de onunla birlikte kursa gelip giderken, kursa başladım. Daha önce de büyük kızımı kursa göndermiştim ve baya başarılı oldu. Çocuklarımın başarısını görünce bende gururlandım ve bende de öğrenme azmi başladı. Evde yaşadığımız yorgunluğu, Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ne gelerek atıyoruz. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" dedi.

Yunus Emre Milkenli de kendisine verilen bağlama eğitiminden memnun olduğunu ifade ederek, "İki aydır Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ndeki bağlama kursuna geliyorum. Güzel bir eğitim alıyorum ve her geçen gün daha da ilerletiyorum. Bağlama benim için kelimelerin notalara dönüşmüş hali oluyor" şeklinde konuştu.

Kurbanbaba Gençlik Merkezi'ne gelmenin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Fatoş Çoban ise, "Bağlama kursuna geçen sene de gelmiştim. Benim için Kurbanbaba Gençlik Merkezi tam bir eğitim alanı. Bağlama çalmayı seviyorum. Bizlere bu imkanı sunan Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden bağlama kursu - Son Dakika

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