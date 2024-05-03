Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini arttırmak için deneme sınavları yapıyor. Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere deneme sınav seti hediye ediliyor.

03.05.2024 18:52  Güncelleme: 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

GAZİANTEP - Eğitime büyük destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini arttırmak için deneme sınavları yapıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan ile birlikte Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere TYT Deneme kitapçıkları dağıttı.

"3 milyondan fazla deneme kitapçığı dağıttık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı kitapçıkları dağıttık. Amacımız gençlerimizi TYT- AYT ve LGS sınavlarına şimdiden hazırlamak. Öğrencilerimize dağıttığımız deneme kitapçığı sayısı 3 Milyonu geçti. İnanıyorum ki; bu destekler ile öğrencilerimiz sınava çok daha hazır girecek ve başarıyı katlayacaklardır. Öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan bu kitapçıkların yanı sıra, okuma kitapları da dağıtıyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıttık. Şimdiden tüm gençlerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Şahinbey Belediyesi, Şahinbey, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 İki hoca da tercihini yaptı İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11’leri İki hoca da tercihini yaptı! İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının ilk 11'leri
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
15:46 Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe polis aracına çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 19:44:35. #1.13#
SON DAKİKA: Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement