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Şahinbey Belediyesi'nden öğrencilere sınav desteği

GAZİANTEP - Eğitime büyük destekler sağlayan Şahinbey Belediyesi, öğrencilerin başarı ve seviyelerini arttırmak için deneme sınavları yapıyor.

Liselere ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine hazırlık deneme sınav seti hediye eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Gülistan ile birlikte Mehmet Uygun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilere TYT Deneme kitapçıkları dağıttı.

"3 milyondan fazla deneme kitapçığı dağıttık"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin deneme sınavlarıyla gerçek sınava hazırlandığını belirterek, "Üniversite sınavına hazırlanan 12. Sınıf öğrencilerine ve 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı kitapçıkları dağıttık. Amacımız gençlerimizi TYT- AYT ve LGS sınavlarına şimdiden hazırlamak. Öğrencilerimize dağıttığımız deneme kitapçığı sayısı 3 Milyonu geçti. İnanıyorum ki; bu destekler ile öğrencilerimiz sınava çok daha hazır girecek ve başarıyı katlayacaklardır. Öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan bu kitapçıkların yanı sıra, okuma kitapları da dağıtıyoruz. Şu ana kadar ilçemizde 15 milyon 444 bin 086 kitap dağıttık. Şimdiden tüm gençlerimize girecekleri sınavlarda başarılar diliyorum" diye konuştu.