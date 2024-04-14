Şahinbey Belediyesi Ramazan Bayramı\'nda 7/24 Hizmet Verdi

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Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri Ramazan Bayramı boyunca 7/24 hizmet anlayışı ile vatandaşlar için görev başındaydı.

Şahinbey Belediyesi'ne bağlı temizlik ve zabıta ekipleri Ramazan Bayramı'nın ilk gününden son gününe kadar vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çöp toplamanın yanı sıra temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı. Zabıta ekipleri ise denetimlerini aralıksız sürdürürken, Fen İşleri ekipleri de çalışmalarını sürdürdü.

"Bayram boyunca ekiplerimiz görev başındaydı"

Ramazan Bayramı süresinde ekiplerin gece ve gündüz demeden çalıştığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin sergilendiği bir Ramazan Bayramı'nı daha geride bırakmış bulunuyoruz. Belediyemizce hemşerilerimizin bayramlarını en güzel şekilde geçirmeleri için azami gayret gösterilmiştir. Ramazan Bayramı süresinde belediyemizin Temizlik İşleri, Fen İşleri ve Zabıta ekipleri gece gündüz demeden vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için çalıştılar" diye konuştu. - GAZİANTEP