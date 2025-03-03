Şahinbey Belediyesi Uygun Fiyatlı Et Satış Noktasını Açtı - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi Uygun Fiyatlı Et Satış Noktasını Açtı

Şahinbey Belediyesi Uygun Fiyatlı Et Satış Noktasını Açtı

Şahinbey Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla kaliteli et ürünlerini uygun fiyatlarla sunan yeni Et Satış Noktasını hizmete açtı. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, üreticiden tüketiciye doğrudan et satışı yapacaklarını belirtti.

03.03.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Şahinbey Belediyesi uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünleri sunan Şahinbey Belediyesi Et Satış Noktasını hizmete açtı.

Şahinbey Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Şahinbey'de bir ilk olan ve Şahinbey Belediyesi'nin hayata geçirdiği hizmet ile vatandaşların kaliteli ete uygun fiyatlarla ulaşması sağlanacak.

"Hem kaliteli hem daha ucuz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yeni et satış noktasının Düztepe'den Karataş'a giderken Özdemirbey Caddesi üzerinde hizmete açıldığını Şahinbey Belediyesi Et Satış Noktasının, vatandaşlara kaliteli, güvenli ve daha uygun fiyatlı et sunmayı amaçlandığını ifade etti.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu üreticiden tüketiciye doğrudan et satışı sunulduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulamaya başladık. Düztepe'den Karataş istikametine giderken Özdemirbey Caddesi üzerinde et satış noktamızı faaliyete geçirdik. Doğrudan üreticiden tüketiciye sağlıklı, güvenli ve uygun fiyatlı et ulaştırmak için böyle bir adım attık. Gazi Şehrimize ve siz değerli hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şahinbey Belediyesi Uygun Fiyatlı Et Satış Noktasını Açtı - Son Dakika

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