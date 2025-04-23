Şahinbey\'de 23 Nisan Çocuk Şenliği Coşkuyla Kutlandı

Şahinbey Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 23 Nisan Çocuk Şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlandı. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliklerde minikler doyasıya eğlendi.

Şahinbey Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklar doyasıya eğlendi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte minik çocuklar ve aileler saat 09.30'da Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ne akın ettiler. Alice Harikalar Diyarında çocuk tiyatrosunun yanı sıra çocuklar için şişme oyun grupları, Şahinbey Bilim Tırı, araba yarışı, karaoke sahnesi ve çocuk atölyeleri kurulduğu etkinlikte çocuklar 23 Nisan'ı doyasıya kutladılar.

"Çocuklarımız doyasıya eğlendi"

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde çocukların doyasıya eğlendiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak, çocuklarımıza 23 Nisan Çocuk Şenlikleri düzenledik. Çocuklarımız kendileri için hazırladığımız çeşitli etkinliklerle eğlenirken, çocuk atölyelerinde de kendilerini geliştirdiler. Çocuklarımız zamanlarını dolu dolu geçirdiler. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer. Onlar için her yıl bu etkinlikleri düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP