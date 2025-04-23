Sahte Ballar Sağlığı Tehdit Ediyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, mısır şurubundan üretilmiş sahte balların sağlık açısından ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek bu ürünlerden mutlaka uzak durulması gerektiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Düzce Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı ile Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Modern ve Geleneksel Tıbbın Geleceğinde Yeni Yaklaşımlar: Arıcılık ve Yeni Nesil Arı Ürünleri" başlıklı konferans, Sağlık Bilimler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu ve Aile Hekimi Dr. Yaşar Nurullah konuşmacı olarak katıldı.

Arı ürünlerinin geleneksel ve modern tıptaki yeri, üretim süreçleri ve sağlık alanındaki potansiyelinin bilimsel verilerle ele alındığı programda konuşan Kekeçoğlu, bal, propolis, bal mumu, apilarnil, arı sütü, arı zehri, api-air, pergol ve polen gibi arı ürünlerinin üretimi, depolanması, pazarlanması, kurutulması ve sağlıkta kullanımı konularına dikkat çekti. Özelikle deli balın yalnızca tıbbi amaçlarla hekim kontrolünde kullanılmasının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Kekeçoğlu, kestane balının dünya çapındaki değeri yüksek olmasına rağmen tanıtım eksikliği nedeniyle üreticilerin yeterince kazanç sağlayamadığını ifade etti.

Sağlıklı arı ürünlerinin uygun şartlarda saklanması gerektiğine de değinen Kekeçoğlu, "Bal ve diğer arı ürünlerini güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında ve kuru ortamlarda muhafaza etmeliyiz. Mısır şurubundan üretilmiş sahte ballar sağlık açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır; bu ürünlerden mutlaka uzak durmalıyız" şeklinde konuştu.

Etkinliğin diğer konuşmacısı Dr. Yaşar Nurullah ise, arı ürünlerinin mitolojik çağlardan günümüze kullanım alanlarını ve tıpta bilimsel çalışmalarla desteklenen etkilerini aktardı. Arı ürünlerinin; polen, propolis, arı sütü gibi ürünlerin; solunum yolu hastalıkları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, diyabet, kanser tedavisi ve sporcu sağlığı gibi pek çok alanda kullanımına dair bilgiler veren Nurullah, modern tıbbın, geleneksel ve tamamlayıcı tıptan uzak durma eğiliminde olduğunu ancak bilimsel çalışmalar sayesinde bu yaklaşımın değişmekte olduğunu belirtti.

Etkinlik, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. - DÜZCE