Sakarda araç yangını: Otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sakarda araç yangını: Otomobil kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar rampasında seyir halindeki bir araç çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

21.06.2024 14:01
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Sakarda araç yangını: Otomobil kullanılamaz hale geldi

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Sakar rampasında seyir halindeki bir araç çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akyaka istikametinden Menteşe ilçesine doğru seyreden 09 BH 632 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yandın çıktı. Yükselen dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hızlıca uzaklaştı ve yanmaktan son anda kurtuldu. Yoldan geçen vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yanında araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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