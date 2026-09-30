Sakarya Adapazarı'nda su basan sokakta SUP ile gezinti kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya Adapazarı'nda su basan sokakta SUP ile gezinti kameraya yansıdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Adapazarı\'nda su basan sokakta SUP ile gezinti kameraya yansıdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentte iki gündür aralıklarla süren şiddetli yağış, su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine yol açtı. Adapazarı'ndaki sanayi sitesi mevkiinde yolları su basarken bir vatandaşın biriken suda SUP ile gezintiye çıktığı anlar çevredekilerce kaydedildi.

Sakarya genelinde hayatı olumsuz etkileyen sağanak, Adapazarı'nda ilginç manzaraya sahne oldu. Bir vatandaşın, SUP board ile gezintiye çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden şiddetli yağış, bazı bölgelerde su taşkınlarına ve cadde üzerlerinde su birikintilerine sebep oldu. Adapazarı ilçesinde bulunan sanayi sitesi mevkiinde de yağışın ardından yolları su bastı. Yaşanan bu olumsuzluğu eğlenceye çeviren bir vatandaş, sokak üzerinde biriken suların üzerinde SUP ile gezintiye çıktı. Zorlu hava şartları arasında tebessüm ettiren bu ilginç anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
Hava DurumuSakaryaGüncelYaşamYerelDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
Erman Toroğlu’ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler Erman Toroğlu'ndan MHK yorumu: Hep beraber istifa edecekler
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
Bir rezil görüntü daha Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler Bir rezil görüntü daha! Ormanlık alanda kimseye aldırış etmeden ilişkiye girdiler
A Milli Takım’ın yıldızı kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'ın yıldızı kadrodan çıkarıldı
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
13:42
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu Biri pozitif
Afra Saraçoğlu ve Aras Bulut İynemli’nin uyuşturucu test sonucu belli oldu! Biri pozitif
13:20
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
13:13
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
Dilan Polat Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı
13:13
Türk futbolunda ortalık yangın yeri Emniyet, VAR odasına girdi
Türk futbolunda ortalık yangın yeri! Emniyet, VAR odasına girdi
12:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı DDK’dan ilk mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 13:51:47. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda su basan sokakta SUP ile gezinti kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei