Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genel Sekreter Fikret Bayhan'ın adı kullanılarak SMA'lı çocuklar için yardım ve para talep eden dolandırıcılara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterimiz Fikret Bayhan'ın adı kullanılarak SMA'lı çocuklar için ayni ve nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor; benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA