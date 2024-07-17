Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Atölye\'de Karagöl Yaylası\'nda unutulmaz bir gün geçirdi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin "Genç Atölye" eğitimlerine katılan gençler, son keşfini Karagöl Yaylası'nda yaparak unutulmaz bir gün geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç Atölye'de eğitimler devam ediyor. Her hafta şehrin farklı noktalarında farklı konularda dersler veren Genç Atölye Doğa Tutkunları Atölyesi'nin son durağı Taraklı Karagöl Yaylası oldu. Şehrin doğal güzellikleri ile buluşan doğa tutkunu gençler, günü unutulmaz hatıraların fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi. 15-21 yaş aralığındaki gençlere hitap eden programlar sunan atölye, gençlerle birlikte Karagöl'de tabiatın içinde harika bir yolculuğa çıktı. 3 kilometrelik parkur öncesinde egzersiz ve spor hareketleri yapan ekip, ormanda alınması gereken tedbirleri dinledi ve ardından yürüyüşe çıktı. - SAKARYA