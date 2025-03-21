Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nden Yaşlılara Saygı Haftası Ziyareti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda Hendek Melek Nişancı Huzurevi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek yaşlılara karanfil takdim etti ve mini bir konserle onların yüzünde tebessüm oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Birlik ve beraberliğin pekiştiği Ramazan ayında Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Hendek'te yer alan Melek Nişancı Huzurevi ziyaret edildi. Yaşlılara Saygı Haftasında gerçekleştirilen anlamlı ziyaret huzurevi sakinlerinin yüzünde tebessüm oluşturdu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Kent Orkestrası da yer aldı. Canlı performanslarıyla mini bir konser veren orkestra, huzurevi sakinlerine keyifli anlar yaşattı.

Konserin yanı sıra gölge oyunu gösterisiyle geçmişle bugünü buluşturan anlamlı ziyarette eli öpülesi yaşlılara karanfiller hediye edildi. - SAKARYA