Sakarya\'da 23 Ton Tarihi Geçmiş Peynir İmha Edildi

Sakarya son günlerde tavuk zehirlenmeleri, tek tırnaklı hayvan eti ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sağlığa zararlı gıdalar listesinde sıkça yer alıyor.

Son olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, şehir genelinde yaptığı denetimlerde 'Gıda güvenilirliğinde sıfır bir süt işletmesinde son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 23 ton lor peyniri tespit etti.

23 TON LOR İMHA EDİLDİ

İşletmeye idari yaptırım uygulanırken, ele geçirilen ürünler kontrol görevlisi ekiplerinin gözetiminde katı atık tesisinde imha edildi.