Sakarya\'da Bahar Şenliği: Çocuklar Eğlencenin Tadını Çıkardı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından Aziz Duran Parkı'nda düzenlenen bahar şenliğinde çocuklar doyasıya eğlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen bahar şenliğinde çocuklar gün boyu keyifli anlar yaşadı. Şenlikte sahne gösterileri, sihirbazlık gösterisi, su baloncuğu etkinliği ve süper kahraman maskotlarının dansları çocuklar tarafından ilgiyle takip edildi. Yarışmalarla heyecanı artan etkinlikte, geleneksel aile oyunları da yer aldı. Etkinlik çerçevesinde, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Adapazarı SGM'de eğitim gören engelli bireylerin el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Engelsiz Hobi Atölyelerinde hazırlanan ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu. Çocuklar, bahar şenliğinde yüz boyama, kelebek yapımı ve resim boyama gibi etkinliklerin yanı sıra 'Neşeli Şapka', 'Dostluk Anahtarlığı', 'Renkli Ayraçlar' ve 'Yeşeren Dünya' atölyelerine de yoğun ilgi gösterdi. Şişme oyun alanlarında eğlenen çocuklar, spor parkurlarında da keyifli vakit geçirdi. Gün boyunca pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilen etkinlikte, minikler unutulmaz bir gün yaşadı. - SAKARYA