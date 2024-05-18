Sakarya\'da Boz Ayının Ormanda Gezintisi

Yerel

Sakarya'da ormanda gezintiye çıkan boz ayının gezintisi doğasever vatandaşın kurduğu fotokapana yansıdı.

Sakarya'da yaban hayatı izlemek için ormana fotokapan yerleştiren Serdar Özergene, görüntüleri incelediği sırada ormanda dolaşan boz ayının görüntüsünü gördü. Özergene, boz ayının bölgede gezindiği görünen fotokapan görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Binlerce kez izlenen görüntülerde, boz ayının ormanda gezmesi, bir süre sonra ağaçlık alana girerek gözden kaybolması yer alıyor.

"Yaban hayatında, ayıların benim için çok özel bir yeri var"

Daha öncesinde fotokapanına defalarca ayı görüntüsü yakalandığını ancak her seferinde ayrı heyecan ve mutluluk yaşadığını ifade eden Serdar Özergene, "Uzun zamandan beri amatör ve gönüllü olarak yaban hayatı gözlemlemeye çalışıyorum. Onların yuvalarına, sessiz sedasız konuk olup bu faaliyetlerimi gerçekleştiriyorum. Yaban hayatını gözlemlemek benim için çok önemli. Buradaki tespitlerimi zaman zaman resmi kurumlara zaman zaman da bu işi daha profesyonel yapan arkadaşlarımıza bildirerek onlara kaynak oluşturmaya çalışıyorum. Yaban hayatında, ayıların benim için çok özel bir yeri var. Çünkü ayıların, yaban hayatında ve ormanda şemsiye bir tür olmasından dolayı bulundukları yerde bolluk ve bereket var diyebiliriz. O yüzden onların bu hareketleri, beslenmeleri ve yavruları ile bir yerden başka bir yerlerine gidişlerini gözlemlediğim zaman mutlu oluyorum. Bu görüntü ilk görüntüm değil, bundan önce defalarca fotokapanıma ayı görüntüsü yakalandı. Ama her seferinde ilk günkü gibi heyecan ve mutluluğu yaşıyorum" dedi. - SAKARYA