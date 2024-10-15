Sakarya'da Gençlere Gelecek İçin Proje Yarışması - Son Dakika
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Yerel

Sakarya'da Gençlere Gelecek İçin Proje Yarışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fikirleri ile şehrin geleceğini inşa etmek için 6 farklı kategoride proje yarışması düzenliyor. Yarışmada en başarılı projelere ödüller verilecek.

15.10.2024 15:00
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genç Katılımlı Proje Atölyesi ile şehrin geleceğini inşa etmek için sözü gençlere bırakıyor. En başarılı projelerin ödül alacağı, Sakarya'nın yarınlarına ilham olacak proje yarışması şehrin inşasına da yön verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin şehrin geleceğinde söz sahibi olması için yarışmalar gerçekleştiriyor. Sakarya'nın genç fikirleri, parlak zihinleriyle hazırlanan 6 farklı kategorideki projeleri şehrin inşası için de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm komuta kademelerine önemli bir fikir oluşturuyor. "Gıda, Çevre ve Su Yönetimi, Mimari ve Kentsel Tasarım, Ulaşım ve Kent İçi Hareketlilik, Gençlik, Spor ve Kültür, Sosyal Hizmetler ve Dijitalleşme" olmak üzere toplam 6 farklı kategoride düzenlenecek yarışmaya, 15-30 yaş arasında bireysel, grup, inisiyatif, platform veya kulüp olarak birden fazla projeyle katılabilecek.

Birinci olan projeye "Sakarya Şehircilik Ödülü" ile birlikte 25 bin TL para ödülü, hemşehri oylamasına katılan diğer projelere ise katılım teşvik ödülü olarak 7'şer bin TL verilecek. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sakarya Dijital Ofisi çatısı altında gerçekleştirilen Genç Katılımlı Proje Atölyesi 2024 Fikir Yarışması, gençlerin proje fikirleriyle şehrin yönetimine katılımını amaçlamaktadır. Gençlerimizin şehrin geleceğine dair fikir geliştirip projelendirerek karar verme süreçlerine dahil olmasını amaçlayan çalışmada, aynı zamanda yerel yönetimlerde iyi bir yönetişim örneği olması da hedeflenmektedir. Bizler inanıyoruz ki, gençlerimizin projeleri bu şehrin geleceğine yön verecektir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Gençlere Gelecek İçin Proje Yarışması - Son Dakika

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