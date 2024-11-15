Sakarya'da 'Geri Dönüşüm Atölyesi' ile Sıfır Atık Projesi Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika
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Sakarya'da 'Geri Dönüşüm Atölyesi' ile Sıfır Atık Projesi Başarıyla Yürütülüyor

Sakarya\'da \'Geri Dönüşüm Atölyesi\' ile Sıfır Atık Projesi Başarıyla Yürütülüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Geri Dönüşüm Atölyesi', 60 kursiyerin katılımıyla kağıt atıklarını sanatsal ürünlere dönüştürüyor. Atölyede kursiyerler, eski gazetelerden saksı, sepet ve abajur gibi ev dekorasyon ürünleri yaparak hem çevreye katkı sağlıyor hem de yeni arkadaşlıklar kuruyor.

15.11.2024 15:42  Güncelleme: 15:44
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2025 eğitim yılında çevre dostu bir projeye daha imza atıyor. 'Geri Dönüşüm Atölyesi' adı altında yürütülen sıfır atık projesi, kağıt atıkları birer sanat eserine dönüşmesini sağlıyor. 60 kursiyer bu atölyede kağıt ve ambalaj çöplerini sepet, saksı, abajur gibi eserler olarak hayata geri kazandırıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, SAMEK 'Geri Dönüşüm Atölyesi' ile geri dönüşüm ve sıfır atık bilincini yayarak kursiyerlere atık malzemeleri sanatsal ve pratik ürünlere dönüştürme fırsatı sunuyor. Atölye, kaynakların verimli kullanılmasını ve atık miktarının azaltılmasını hedefleyen derslerle hem çevreye hem de topluma katkı sağlıyor. Kağıt atık ve ambalaj yapımı üzerine gerçekleştirilen bu derslerde, toplamda 60 kursiyer gazetelerden sepet, saksı, abajur gibi çeşitli ev dekorasyon ürünleri tasarlıyor. Böylece kağıt atık, işlevsel ve estetik değeri olan eşyalara dönüştürülerek yeniden hayat buluyor.

"Keyifle faydalanıyorlar"

Atölye eğitmeni Meral Erdem, "Atık gazete ve kartonları yeniden işleyerek saksı, sepet, supla gibi evde kullanılabilecek pek çok ürün üretiyoruz. Atölyemize katılan öğrenciler hem bütçe dostu olduğu hem de sosyalleşme fırsatı sunduğu için bu çalışmalardan keyifle faydalanıyorlar" dedi.

"Yeteneklerimi keşfediyorum, güzel ürünler ortaya çıkarıyoruz"

Ev hanımı Ceyda Çelik, "Evde oturup televizyon programları izleyerek boş vakit geçireceğime buraya gelerek yeni arkadaşlıklar kuruyor yeteneklerimi keşfediyorum. Buradaki hocalarımız çok yetenekli boş zamanlarımızı çok iyi bir şekilde değerlendirmemizde yardımcı oluyorlar" derken 65 yaşındaki İlknuz Özoğlu, "3 yıldır SAMEK kurslarına geliyorum. Burada benim için en önemlisi, kağıtlardan elde ettiğimiz, dönüştürdüğümüz ürünlerin çevremiz tarafından beğenilmesi. Kurslar sayesinde çok fazla arkadaş edindim. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim" diye konuştu. 57 yaşındaki kursiyer Filiz Kömürcü ise, "Burada çevremiz büyüyor yeni arkadaşlıklar kuruyoruz. Sosyalleşmenin yanı sıra burada atık malzemelerden çok güzel ürünler ortaya çıkartıyoruz. SAMEK kurslarını açarak kendimizi geliştirmemizi, meslek edinmemizi ve sosyalleşmemizi sağladığı için belediyemize ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Değer katacak"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sıfır atık bilincini tüm topluma yaymak ve geri dönüşümün güzel bir yanını ortaya çıkarmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. SAMEK bünyesindeki Geri Dönüşüm Atölyesi, kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamak adına önemli bir adım. Kursiyerlerimizin hem çevreye hem de kendilerine yeni değerler katacak bu sürece ilgi göstermesinden mutluyuz," denildi. Ortaya çıkarılan eserlerin dönem sonunda bir sergiyle Sakaryalıların beğenisine sunulması hedefleniyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da 'Geri Dönüşüm Atölyesi' ile Sıfır Atık Projesi Başarıyla Yürütülüyor - Son Dakika

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