Sakarya\'da Karadeniz Sahillerinde Kırmızı Bayrak Uygulaması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'de önümüzdeki 5 günde RİP akıntısı ve yoğun dalga beklentisi olduğu için Karasu, Kocaali ve Kaynarca'daki sahillere kırmızı bayrak çekileceğini açıkladı ve tatilcileri uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Karadeniz sahillerinde yarından itibaren riskli bir sistemin etkili olması bekleniyor. Günübirlik tatilciler ve Türkiye'nin dört bir yanından sahillerimize gelecek olan vatandaşlarımızı, 13 Ağustos'tan 17 Ağustos'a kadar (çarşamba-pazar arası) hava şartları denizdeki durumun tehlikeli bir hal almasına sebep olabilir. Bu tarihlerde dalga boyunun 1 metreyi aşması ve kuvvetli RİP akıntısının etkili olması bekleniyor. Belirtilen tarihlerde ekiplerimizce sahillere kırmızı bayrak çekilecek ve vatandaşlar denize girişlerin tehlikeli olduğu konusunda uyarılacaktır. Büyükşehir'imiz 54 kilometreyi ve 3 ilçeyi kapsayan sahil şeridinde teyakkuz halinde. Lütfen uyarıları dikkate alalım" denildi. - SAKARYA