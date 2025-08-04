Sakarya\'da Özel Gereksinimli Bireyler İçin Hobi Atölyeleri Düzenlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak amacıyla sosyal içerikli projelerini sürdürüyor. SGM'de uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleşen dört ayrı etkinlikte, özel bireyler ve anneleri seramik, waffle, tezhip ve el sanatları workshoplarına katılarak hem el becerilerini geliştirdi hem de keyifli zaman geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik sosyal projelere öncülük ediyor. Bu çerçevede Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Engelsiz Hobi Atölyeleri'nde dört farklı atölye çalışması gerçekleştirildi. SGM bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ve anneleri bir araya geldi. Uzman eğitmenler eşliğinde düzenlenen seramik çömlek yapımı, waffle, tezhip ve el sanatları atölyelerinde hem eğlenceli hem de üretken saatler geçirildi.

Gerçekleştirilen atölye çalışmaları, katılımcıların el becerilerini geliştirmelerine imkan sunarken aynı zamanda sosyal bağların güçlenmesine katkı sağladı. Özel gereksinimli bireyler ve aileleri etkinlikler sayesinde birlikte üretmenin, paylaşmanın ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinlik boyunca hem anneler hem de çocuklar keyifli anlar yaşarken, unutulmaz hatıralar biriktirdi. - SAKARYA