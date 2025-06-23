Sakarya\'da Raylı Sistem Projesi İçin Sondaj Çalışmaları Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, raylı sistem projesinde sondaj çalışmalarına yarın başlanılacağını açıkladı.

Şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve alternatif ulaşım seçenekleri sunmak amacıyla hayata geçirilen Raylı Sistem Projesi'nde sondaj işlemlerinin ardından raporlar hazırlanacak ve projeye son hali verilecek. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak yürüttüğü Raylı Sistem Projesi'nde sondaj çalışmaları başlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, uzunluğu 12 kilometreden 17 kilometreye çıkan raylı sistem projesini hızla Sakarya'ya kazandırmak istediklerini ifade etti.

Adapazarı- Serdivan Hattı üzerinde planlanan Raylı Sistem'in güzergahı, 12 kilometreden 17 kilometreye çıkarılmıştı. Bu kararla birlikte hattın Tunatan Kavşağı'ndan itibaren iki kola ayrılması yönünde nihai bir karar da alınmıştı. Saha incelemelerinin ardından projede artık sondaj aşamasına geçiliyor. 24 Haziran Salı günü başlayacak sondaj çalışmalarının ardından hazırlanacak raporlarla birlikte projeye son hali verilecek.

Gelişmeyi paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Raylı Sistem Projesi'nde çalışmalarımız hız kazandı. İnşallah önce Metrobüs Hattı'nı sonra bu tarihi hizmeti Sakaryalılarla buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Bayram öncesinde tamamladığımız saha incelemelerinin ardından güzergahta sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Sakarya'mıza hayırlı olsun" dedi. - SAKARYA