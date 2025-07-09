Sakarya'da Sıcaklar Yaylaya Kaçışa Neden Oluyor - Son Dakika
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Sakarya'da Sıcaklar Yaylaya Kaçışa Neden Oluyor

Sakarya\'da Sıcaklar Yaylaya Kaçışa Neden Oluyor
09.07.2025 12:03
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Sakarya'da 40 dereceyi bulan sıcaklar, vatandaşları serinlemek için Dikmen Yaylası'na yönlendiriyor.

Sakarya'da etkisini artıran sıcak hava dalgası, vatandaşları serin bölgelerde çare aramaya itti. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı kentte, bunaltıcı havadan kaçmak isteyen çok sayıda kişi yaylaların yolunu tuttu. En çok tercih edilen adreslerden biri ise bin 725 metre rakımıyla Dikmen Yaylası oldu. Doğal kliması ve eşsiz manzarasıyla hem şehir stresinden hem de kavurucu sıcaktan kaçış noktası oldu.

Sakarya'da günlerdir etkisini artıran sıcak hava dalgası, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor; termometreler 40 dereceye yaklaşırken nem oranı da yaşam kalitesini düşürüyor. Yetkililer peş peşe uyarı yaparken vatandaşlar, serinliğin peşine düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkili kurumlar, günün özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu uyarılara kulak veren Sakaryalı bazı vatandaşlar ise doğayla iç içe, serin havasıyla dikkat çeken yaylalara yöneldi. Hendek ilçesinde yer alan ve bin 725 metre rakımıyla bilinen Dikmen Yaylası, yazın bunaltıcı havasından kaçmak isteyenlerin sığınağı oldu. Eşsiz doğası, serin rüzgarı ve huzurlu atmosferiyle adeta doğal klima etkisi oluşturan yayla, hem yöre halkından hem de farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlayarak, sıcaklardan bunalanlara nefes aldırıyor.

"Serinlemek için yaylaya çıktık"

Sıcaklıklardan korunmak için yaylayı tercih ettiğini belirten Onur Günbatı, "Şehirde nefes almak zor. Kurumlar uyarı yaptı, belirli saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiği söylenildi biz de serinlemek için yaylaya çıktık. Burada hava çok daha ferah" dedi.

"Merkezde nem oranı çok yüksek, cam ve kapıyı açamıyoruz"

İlk kez Dikmen Yaylası'nı ziyaret ettiğini belirten Ayşenur Açıkdilli, "Merkezde nem oranı çok yüksek, cam ve kapıyı dahi açamıyoruz. Ama burada rüzgar esiyor, doğası harika. İlk gelişim ama çok memnun kaldım. Fırsatı olan ve sıcaktan bunalan kişilere yaylaları tavsiye edebilirim" diye konuştu.

"Akşamları yorgan ile yatıyoruz"

Ailesiyle yaylaya gelen Özkan Ayvaz da sıcakların çocukları olumsuz etkilediğini belirterek, "İlçe merkezinde sıcaklıktan dolayı çocuklar dışarıya çıkamıyor. Zaten yetkililerde aşırı sıcaklar için uyarıda bulunmuştu. Yaylaya geldik burada hava serin, çocukları da gönül rahatlığı ile dışarıya yollayabiliyoruz. Akşamları yorgan ile yatılıyor, nem yok havası güzel" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Sıcaklar Yaylaya Kaçışa Neden Oluyor - Son Dakika

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