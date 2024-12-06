Sakarya'da Ulaşım Zirvesi: Raylı Sistem Projeleri Hızlanıyor - Son Dakika
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Sakarya'da Ulaşım Zirvesi: Raylı Sistem Projeleri Hızlanıyor

Sakarya\'da Ulaşım Zirvesi: Raylı Sistem Projeleri Hızlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığı toplantıda, Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi metrobüs hattı ve raylı sistem projelerinin yapım sürecinin hızla başlayacağını müjdeledi.

06.12.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Sakarya ziyareti sonrası kurmaylarıyla AKOM'da ulaşım zirvesi yaptı. Alemdar, Uraloğlu'nun Kampüs-Atatürk Stadı raylı sistem projesine yakın ilgi gösterdiğini ve yapım sürecinin süratle başlayacağını ifade ederken Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi metrobüs hattı 'avan projesinin' tamamlandığını, hastane bağlantı yolları için de sürecin hızlandırılacağını kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ziyaretinin ardından AKOM'da kurmaylarıyla ulaşım gündemli toplantı gerçekleştirdi. Raylı sistem hattı, Yazlık Katlı Kavşağı, Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları ve Millet Bahçesi-Yenikent-Şehir Hastanesi arası hizmet sunacak metrobüs hattına ilişkin gelinen son durumun görüşüldüğü toplantıda Alemdar, Sakarya'nın dev ulaşım projeleri için önemli aşamalar kaydettiklerini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun öncelikle raylı sistem ve tüm ulaşım projelerine yakın ilgi gösterdiğini ifade eden Alemdar, şehrin hasretle beklediği raylı sistem hattının projesinin hızla tamamlanıp yapım aşamasına geçileceğini kaydetti. Öte yandan Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi'nin de Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla hızla başlatılacağını belirten Alemdar, Yazlık Katlı Kavşağı projesi ile Şehir Hastanesi-Millet Bahçesi Metrobüs Hattı için de "avan projenin" tamamlandığı müjdesini verdi.

Raylı sistemde süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor

Başkan Alemdar, "Stadyum ile Kampüs arasında hizmet sunacak raylı sistem projesinde süreç sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Yatırıma dair herhangi bir sorun yok. Sayın Bakanımız da şehrimizi ziyaretinde ifade etti: raylı sistemle ilgili projeyi hızla tamamlayıp, yapım aşamasına geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile yatırım programına dahil edilen raylı sistem şehrimizle buluşacak. Şehrimizin ulaşım projeleriyle yakından ilgilenen Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice ulaşım projesini şehre kazandırmayı arzu ediyoruz" dedi.

Şehir Hastanesi yolları için proje çalışmaları başlıyor

Sakarya'nın sağlık üssüyle ilgili ulaşım hatlarının planlandığını belirten Alemdar, "Bunun yanı sıra şehrimizin sağlık üssü olacak Şehir Hastanesi'ne ulaşımı sağlayacak yollar da programa alındı. Şehir Hastanesine ulaşımı sağlayacak yolların yapımıyla da ilgili proje hazırlıklarımızı yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, Sağlık Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığımızla birlikte bu çalışmayı da tamamlayacağız. Rabbim hayırlı eylesin" diye konuştu.

Yazlık katlı kavşağı ve metrobüs

Alemdar, ayrıca Yazlık Kavşağı ve Şehir Hastanesi-Yenikent-Millet Bahçesi metrobüs hattıyla ilgili son durumu anlatırken, "Yazlık Katlı Kavşağı'nda proje aşaması tamamlanmak üzere. Aynı zamanda Yenikent'te ulaşımı sağlayacak metrobüs sisteminin planlamaları hazır. Metrobüs hattı için avan projeleri tamamlandı. Metrobüslerin de alımı için süreci başlatmıştık. Hemşerilerimiz müsterih olsun; raylı sistem hattı başta olmak üzere diğer ulaşım projelerimizi de şehrimizle buluşturmak için gayretle çalışıyoruz. İnşallah hızla yatırımlarımızı tamamlayarak, Sakarya'nın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya'da Ulaşım Zirvesi: Raylı Sistem Projeleri Hızlanıyor - Son Dakika

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