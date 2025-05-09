Sakarya\'da Ulaşımda Yeni Projeler ve Gençlere Özel İndirimler

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Gençlerle Birlikte Sakarya" programında şehir ulaşımıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Güçlendirilen filo, metrobüs ile raylı sistem projeleri ve yeni ulaşım hedeflerinden bahseden Başkan Alemdar, Türkiye'de belediye otobüsleriyle en uyguna ulaşım hizmeti sunduklarını ifade ederek, "Uygun ulaşım imkanının yanı sıra şehirde ulaşım çeşitliliğini artırmak için adımlar atıyoruz. Yeni nesil çevreci otobüsler ve metrobüsler ile birlikte raylı sistem bunun en somut örneğidir" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ofis Sanat Merkezi'nde gençlerle buluştuğu programda ulaşım başlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Alemdar, Türkiye'de gençler ile tüm vatandaşlara en uygun fiyatlı ulaşımı sunan belediye olduklarını ifade ederek, 23 yeni çevreci otobüs, ADARAY'ın yeniden devreye alınması, metrobüs ve raylı sistem projeleri, kesintisiz ulaşımın şehir merkezine kadar uzatılması projelerinden bahsederek Sakarya'da ulaşım çeşitliliğini artırmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

"Şehrin ulaşımı hep masamızın üzerinde"

"Derdimiz en hızlı, güvenilir, konforlu ve ucuz seyahati hemşerilerimize sağlamaktır" vurgusu yapan Başkan Alemdar, "Bunun için ilk olarak ilk ve ortaokullara ücretsiz, lise ve üniversite öğrencilerine ise yüzde 54 indirimli ulaşım tarifesi getirdik. Ardından 23 yeni çevreci otobüsü filomuza kattık. Ulaşımı sadece bir yerden bir yere gitmek olarak değil, yaşam kalitesini artıran bir hizmet olarak görüyoruz. Aynı zamanda belediye otobüslerimizle Türkiye'nin en uygun ulaşımını sağlayan kurumuyuz. Sadece insanımıza ucuz seyahat hakkı sağlamakla kalmıyor ulaşımı da çeşitlendirmek adına adımlar atıyoruz" dedi.

"Büyük ve güvenli ulaşım alternatiflerini devreye alıyoruz"

Başkan Alemdar, "Şu anda şehrimize metrobüsle ulaşımı başlatmak için yoğun bir mesaiyle çalışıyoruz. Yılsonuna kadar Yenikent bölgesinden şehir merkezine ulaşım için metrobüsleri hizmete almak istiyoruz. Metrobüs çalışmaya başlayınca o bölgede çalışan otobüslerimizi de alternatif güzergahlarda değerlendirmeyi planlıyoruz. Ayrıca bakanlığımız tarafından raylı sistem hattının proje ihalesi de tamamlandı. Yeni duble yolları da hayata geçirmek için adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu. Alemdar, buluşma sonunda gençlerin ulaşımla ilgili tüm sorularına cevap verdi ve talepleri tek tek not aldı. - SAKARYA