 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'da Vatandaşlar Yeni Yıla Sokaklarda Eğlenerek Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sakarya'da Vatandaşlar Yeni Yıla Sokaklarda Eğlenerek Girdi

Sakarya'da birçok vatandaş yeni yılın gelişini sokaklarda eğlenerek kutladı. Dans edenler ve havai fişek atanlar arasında yer alan bazı kişilerin silahlarından çıkan mermiler ise korku yarattı. Şehir genelinde renkli kutlamalar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sakarya\'da Vatandaşlar Yeni Yıla Sokaklarda Eğlenerek Girdi
01.01.2024 - 02:34,
Abone Ol

Sakarya'da 2024'e bazı vatandaşlar sokaklarda eğlenerek girdi, bazıları ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı kişilerin silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehirdeki ilk dakikalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sakarya'da birçok vatandaş yeni yılın gelişini sokaklarda eğlenerek kutladı. Kimisi dans etti, kimisi ise havai fişek atarak yeni yılın gelişini kutladı. Kutlama yapan bazı vatandaşların silahından çıkan mermiler ise korkuttu. Şehir genelinde renkli görüntülerin oluştuğu kutlamalar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sakarya, Kutlamalar, Güvenlik, Yerel Haberler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sakarya'da Vatandaşlar Yeni Yıla Sokaklarda Eğlenerek Girdi - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:53:56. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Vatandaşlar Yeni Yıla Sokaklarda Eğlenerek Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement