Sakarya\'da Yaşlılar Haftası\'na Anlamlı Konser

Yerel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar Haftası'nda Melek Nişancı Huzurevi'nde yaşlılara bir yandan hüzünlendikleri, diğer taraftan ise neşe katan anlamlı bir konser verdi. Eli öpülesi büyükler, bu konserle unutulmaz bir hatıra yaşadı. Yaşadıkları duyguları belirten yaşlılar, "Bizleri adeta gençlik yıllarımıza geri götüren anlamlı etkinlik için çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği anlamlı etkinliklerle özellikle örf ve adetleri, gelenekleri, saygıyı ve sevgiyi ön plana çıkarıyor ve vefa duygusunu yaşatıyor. Bunun son örneği ise Yaşlılar Haftası'nda ortaya koyuldu. Büyükşehir Kent Orkestrası, Hendek'te bulunan Melek Nişancı Huzurevi'nde eli öpülesi büyüklere unutamayacakları bir hatıra yaşattı. Orkestra, huzurevi içinde tüm enstrümanlarını hazır edip bir konser düzenledi. Vefa örneği olan konserde Büyükşehir Korosu, Türk Sanat Musikisi ve Halk Müziği'nden seçkin eserleri seslendirdi. Şarkılar hep birlikte söylendi ve zaman zaman duygusal anlar yaşayan dinleyiciler zaman zaman ise eğlenceli anlar yaşadı. Unutulmaz bir gün yaşayan yaşlılar, şarkılarla geçmişe yolculuğa çıktı ve Büyükşehir Belediyesi'ne bu anlamlı etkinlik için teşekkür etti.

80 yaşındaki Erhan Yıldırım, "Bu konserle beraber tekrardan kendime geldim, yenilendim. Konser ve bu tarz etkinlikler bizi heyecanlandırıyor. Çok mutlu oluyoruz. Bunların sürekli olmasını istiyoruz. Başkanımız çok çalışkan, biz ona güveniyoruz" derken, Meryem Çil ise, "Belediyenin ve buradaki çalışanların bize vermiş olduğu hizmetten çok memnunum. Müzik dinlemeyi çok seviyoruz. Bu konser bizleri geçmişe götürdü. Hem duygulandık hem de eğlendik. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Sadettin Tercan da, "Başkanımız Yusuf Alemdar'ı yıllardan beri tanıyorum, gençlerin geleceği için çok önemli çalışmalar gerçekleşiyor. Gençliğimde 15 yıl ses sanatıyla uğraştım. Bu konser beni çok duygulandırdı. Gençlik yıllarımı geri götürdü" dedi. Etkinlik, yaşlılar ve orkestranın çekildiği hatıra fotoğraflarıyla son buldu. - SAKARYA