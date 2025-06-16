Sakarya\'da \'Yaz Seninle Güzel\' Etkinlikleri Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla hazırladığı etkinlikleri, 4 farklı konserle gençlerin ve müzikseverlerin ilgi odağı olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Yaz Seninle Güzel" sloganıyla gençlerin ve müzikseverlerin yoğun ilgi göstereceği bir etkinlik takvimi hazırladı. Konserler ve açık hava etkinlikleriyle Sakaryalılar hem doğayla iç içe olacak hem de müzik şöleni yaşayacak. Kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Fatma Baba ile başlayacak programda, Sakarya'nın tanımış sanatçısı Emir Şamur ve sonra ise Elif Kayacan Millet Bahçesi'nde müzikseverlerle buluşacak. Final gecesinde ise duygusal şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan İlyas Yalçıntaş, MTB Dünya Şampiyonası sonrasında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sahneye çıkacak. - SAKARYA