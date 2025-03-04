Sakarya İtfaiyesi, Şubat Ayında 700 İhbara Müdahale Etti - Son Dakika
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Sakarya İtfaiyesi, Şubat Ayında 700 İhbara Müdahale Etti

Sakarya İtfaiyesi, Şubat Ayında 700 İhbara Müdahale Etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2025 yılı Şubat ayında 250 yangın ve 48 trafik kazası olmak üzere toplam 700 ihbara müdahale etti ve vatandaşların can ve mal kaybını önlemek için kritik çalışmalara imza attı.

04.03.2025 13:34  Güncelleme: 13:37
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 2025 yılı Şubat ayında 250'si yangın, 48'i trafik kazası olmak üzere toplam 700 ihbara müdahale etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Şubat ayında gerçekleştirdiği faaliyetlere dair rapor yayınladı. Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakarlık gösteren itfaiye erleri; yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale ediyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında Şubat ayı içerisinde 250'si yangın, 48'i trafik kazası, 49'u insan, 55'i hayvan kurtarma olmak üzere toplam 700 ihbara müdahale etti. Çalışmalar neticesinde ateş savaşçıları, vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında Şubat ayında da hayati bir rol oynadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya İtfaiyesi, Şubat Ayında 700 İhbara Müdahale Etti - Son Dakika

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