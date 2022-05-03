Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı - Son Dakika
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Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı

03.05.2022 14:08
Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı

Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı olan TV264 ekibi, geride bıraktığı dört yılı pasta keserek kutladı.

Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı olan TV264 ekibi, geride bıraktığı dört yılı pasta keserek kutladı.

Sakaryaspor başta olmak üzere şehir ile ilgili birçok konuyu ekranına taşıyan TV264 dördüncü yaşını geride bıraktı. Sıcak haber akışının yanı sıra gerçekleştirdiği programlar ve canlı yayınlarla şehrin adeta nabzını tutan TV264, Türkiye geneli ve yurtdışındaki izleyicilerine de ulaşıyor. TV264 ekibi, geride bıraktıkları 4 seneyi pasta keserek kutladı.

TV264 Genel Yayın Koordinatörü Aziz Güvener, "Çıktığımız bu yolda dördüncü yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dolu dolu dört sene geçirdik. Önemli yayınlara imza attık, şehrimizdeki sıcak haberlerimizi anında izleyicimizle buluşturduk. Sakarya dışında yaşayan birçok hemşehrimize de şehrimizde olup biten olayları başarıyla aktardık. Bugüne kadar yürüttüğümüz yayın hayatımızı daha da başarılı yerlere getirebilmek için mücadelemize hiç durmadan devam edeceğiz. Sakarya adına güzel bir şeyler yapabilmenin çabası içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı
Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı
Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı

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Sakaryaspor, Türkiye, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sakarya'nın tek uydu televizyon kanalı TV264 dördüncü yılını geride bıraktı - Son Dakika


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